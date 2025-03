Em Faro, o espanhol Gabri Martínez, aos 70 minutos, marcou o único golo da partida para os bracarenses, que somaram o segundo triunfo seguido na prova, frente a um Farense que não vence há 11 jogos seguidos no campeonato.

Com este triunfo, o Sporting de Braga está em terceiro lugar, com 53 pontos, mais três do que o FC Porto, que recebe ainda hoje o AVS, enquanto o Farense está no 17.º e penúltimo lugar, com apenas 17, em zona de descida.

