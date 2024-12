Na Vila das Aves, os bracarenses marcaram o único golo aos 69 minutos, pelo avançado espanhol Gabri Martínez, com Bruma a desperdiçar depois uma grande penalidade (79), numa partida em que a formação da casa, que estreou o técnico Daniel Ramos em jogos do campeonato, terminou reduzida a 10 elementos, por expulsão do defesa Jorge Teixeira (76).

O Sporting de Braga, que vinha de uma derrota na I Liga frente ao Sporting (4-2), regressou aos triunfos e está no quinto lugar, a um ponto do Santa Clara, que é quarto em zona europeia, enquanto o AVS somou o sétimo jogo seguido sem vencer na prova e é 14.º, com 10.

