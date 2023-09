Os bracarenses, que ainda não tinham vitórias em casa, golearam com um 'bis' de Ricardo Horta (19 e 58 minutos) e tentos de Banza (37) e Al Musrati (54, de penálti), um resultado expressivo construído após a expulsão de Seba Pérez (31), por acumulação de amarelos, já depois de Tiago Morais (26) ter marcado para os 'axadrezados'.

Líder do campeonato à entrada da sexta jornada, o Boavista mantém-se com 13 pontos, a três do líder FC Porto e a dois do Benfica, que é segundo, enquanto o Sporting de Braga, que perdeu na ronda anterior, sobe ao sexto lugar, com 10.

AMG // AMG

Lusa/Fim