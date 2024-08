Maxi Araújo, de 24 anos, cujo valor de compra não foi ainda comunicado pelo clube de Alvalade, representou o Montevideo Wanderers e o Puebla antes de rumar, em 2023, ao Toluca, clube treinado pelo português Renato Paiva e que, em junho, contratou o avançado luso Paulinho precisamente aos 'leões'.

No clube 'azteca', o canhoto somou 63 jogos e 11 golos, sendo que, neste período, foi chamado pela primeira vez à seleção do Uruguai. Desde então, tem integrado com regularidade os 'charruas', inclusive tendo estado presente na última edição da Copa América, em que assinou dois golos.

O extremo-esquerdo -- que também atua como ala em sistemas de três centrais -- é o terceiro reforço dos 'verdes e brancos' para esta temporada, após o guarda-redes bósnio Kovacevic e o defesa belga Debast.

