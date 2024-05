Sporting bate campeão FC Porto e está na final da Liga dos Campeões de hóquei em patins

O Sporting qualificou-se hoje para a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao afastar o FC Porto, campeão em título, com um triunfo por 6-5 na primeira semifinal, disputada no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.