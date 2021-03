O jogo foi muito equilibrado, mas os 'leões' estiveram quase sempre na dianteira e acabaram por confirmar a vitória na casa do rival depois de uma reta final em que foram mais eficazes na concretização.

Micah Downs, que hoje regressou à Luz de camisola 'verde e branca', esteve em destaque na equipa de Alvalade, com 18 pontos e quatro assistências, enquanto no Benfica foi Cameron Jackson, com 19 pontos, seis ressaltos e duas assistências, o jogador em maior evidência.

Com este triunfo na Luz, a equipa do Sporting interrompeu uma série de sete vitórias do Benfica e segue na liderança do campeonato, agora reforçada, com 44 pontos.

Na segunda posição mantém-se o Benfica, agora a três pontos da equipa de Luís Magalhães, numa altura em que restam quatro jornadas para terminar a fase regular do campeonato.

O Sporting começou bem o encontro na Luz e liderou desde os primeiros instantes. O Benfica corrigiu os erros nas transições defensivas, equilibrou o marcador, mas nos últimos segundos do primeiro quarto, com um triplo, Shakir Smith colocou os 'leões' na frente com sete pontos de vantagem.

O americano começou o segundo período como começou o primeiro e com um triplo colocou o Sporting mais confortável na liderança.

Contudo, viria a ser o Benfica a mostrar-se mais determinado nesta fase e a 'colar-se' aos 'verde e brancos', saindo para o intervalo a apenas três pontos da equipa leonina, com o árbitro a 'tirar' um triplo a Rafael Lisboa por ter lançado já depois da buzina para o intervalo.

O recomeço de jogo confirmou a nota de equilíbrio do primeiro tempo. O Benfica regressou melhor depois do intervalo e nos primeiros instantes do terceiro quarto colocou-se pela primeira vez na frente do marcador, aproveitando todos os lances de transição ofensiva e com Coleman em destaque nos desarmes defensivos.

Ainda assim, o Sporting não esmoreceu, acertou os bloqueios na defesa e recolocou-se na frente, garantindo a vantagem por 55-58 à saída para os últimos 10 minutos de jogo.

No quarto e último parcial, com as duas equipas sempre lado a lado no placard, o Sporting acabou por ser mais forte e nos últimos minutos confirmou a vitória, com Micah Downs, antigo jogador das 'águias' a ser o carrasco da equipa de Carlos Lisboa e carimbando a vitória por 87-75.

Jogo disputado no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Benfica - Sporting, 75-87.

Ao intervalo: 34-37.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva, Paulo Marques e Pedro Rodrigues, as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica (75): Quincy Miller (7), Eric Coleman (2), João Gomes (14), Bryce Alford (7) e Rafael Lisboa (4). Jogaram ainda: Fábio Lima, Nic Moore (4), Tomás Barroso (5), Arnette Hallman (13), e Cameron Jackson (19).

Treinador: Carlos Lisboa.

- Sporting (87): Travante Williams (16), John Fields (9), Diogo Ventura (14), Micah Downs (18) e James Ellisor (11). Jogaram ainda: Shakir Smith (12), João Fernandes, Pedro Catarino (7) e Carlos Fonseca.

Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 14-21 (10 minutos), 34-37 (intervalo), 55-58 (30) e 75-87 (40).

Assistência: jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.

