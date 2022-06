No regresso ao trabalho na Academia de Alcochete, o técnico Rúben Amorim não deverá contar ainda com os internacionais, que terão direito a mais uns dias de férias por terem estado ao serviço das respetivas seleções, e terá algumas decisões para tomar, sobretudo com os jogadores que passaram a última temporada emprestados e outros que, vindo da formação, tentam ganhar espaço na equipa principal.

Para já, a grande novidade será Jeremiah St. Juste, defesa central holandês que passou as últimas três temporadas no Mainz, da Alemanha, embora em 2021/22 tenha participado em poucos jogos devido a um problema num ombro.

O jogador, de 25 anos, que, por ser para já a única contratação para a nova temporada, promete ser a grande 'atração' do primeiro dia de trabalho dos 'leões', foi formado no Heerenveen e passou ainda pelo Feyenoord antes de rumar à Alemanha.

Nos primeiros dias, é quase certo que o St. Juste ainda não terá companhia de figuras como o capitão Sebastián Coates (Uruguai), assim como os médios Matheus Nunes e João Palhinha (ambos Portugal), todos devido a terem terminado a última época mais tarde, por terem estado ao serviço das respetivas seleções nacionais.

Nunes e Palhinha aparecem mesmo com as principais dúvidas no novo plantel do Sporting, já que, praticamente todos os dias, a impressa desportiva portuguesa falha numa saída iminente de ambos para o futebol inglês.

Manuel Ugarte (Uruguai), Fatawu Issahaku (Gana) e Gonçalo Inácio, Rodrigo Ribeiro, Dário Essugo e Gonçalo Esteves (todos das seleções jovens de Portugal) também deverão estar ausentes no arranque dos trabalhos.

Issahaku, já internacional pela seleção principal ganesa com apenas 18 anos, terá possibilidade de se mostrar a Rúben Amorim, assim como Rodrigo Ribeiro e Dário Essugo, jogadores da formação que já chegaram no passado a ser utilizados pelo técnico leonino na equipa principal.

Entre os 'emprestados', Gonzalo Plata e Jovane Cabral dificilmente integrarão os trabalhos de pré-temporada, enquanto Eduardo Quaresma e Geny Catamo poderão ter nova oportunidade junto de Amorim.

Em comparação com a última temporada, certa são as ausências de jogador como Feddal, que terminou contrato, e Slimani, descartado a '100%' por Rúben Amorim, assim como Pablo Sarabia, a grande figura da campanha de 2021/22, que regressou ao Paris Saint-Germain após o final do empréstimo.

Logo no primeiro dia da época 2022/23 , o Sporting realiza uma sessão de treino, prevista para a tarde em Alcochete, depois de uma manhã dedicada a exames médicos e teste físicos.

Tal como previsto, a equipa 'leonina' volta nesta pré-época a estagiar em Lagos, à semelhança do que aconteceu nas duas últimas temporadas, num período em que efetuará vários jogos particulares.

O estágio no Algarve decorrerá entre 10 e 20 de julho, com os vice-campeões a terem jogos teoricamente muito competitivos, com a Roma, de José Mourinho, em 14 de julho, e o Villarreal, semifinalista na 'Champions', em 19 de julho.

Ambos estão agendados para o Estádio do Algarve, já depois de o Sporting defrontar no Estádio da Belavista, em Lagoa, em 13 de julho, os vice-campeões da Bélgica, o Union St. Gilloise.

Já no Estádio José Alvalade, a equipa disputará em 24 de julho, diante do Sevilha, o troféu Cinco Violinos, em jogo que costuma também servir de apresentação aos sócios.

Plantel provisório do Sporting para 2022/23:

- Guarda-redes: António Adán e André Paulo

- Defesa: Sebastián Coates, Eduardo Quaresma, Pedro Porro, Rúben Vinagre, Gonçalo Inácio, Luís Neto, José Marsà, Jeremiah St. Juste (ex-Mainz), Gonçalo Esteves, Ricardo Esgaio, Matheus Reis e Flávio Nazinho.

- Médios: Ugarte, Palhinha, Matheus Nunes, Daniel Bragança e Dário Essugo,

- Avançados: Nuno Santos, Marcus Edwards, Rodrigo Ribeiro, Fatawu Issahaku, Geny Catamo, Bruno Tabata, Paulinho e Pedro Gonçalves.

Treinador: Rúben Amorim

Saíram: Feddal (final de contrato), Slimani (opção treinador), Pablo Sarabia (final de empréstimo), João Virgínia (final de empréstimo),

LG (RPM) // NFO

Lusa/fim