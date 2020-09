O Sporting veste o 'fato' de favorito com os escoceses Aberdeen, no Estádio José Alvalade, na próxima quinta-feira, e, se confirmar no relvado a superioridade diante do 177.º do 'ranking' da UEFA, a dificuldade deverá crescer no 'play-off', em 01 de outubro.

O sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça, determinou que Sporting ou Aberdeen, que se defrontam na terceira pré-eliminatória, vão encontrar o vencedor do jogo entre os austríacos do LASK e os eslovacos do Dunajska Streda.

Quarta classificada da I Liga na época 2019/20, a equipa treinada por Rúben Amorim procura qualificar-se pela oitava vez para a fase de grupos da Liga Europa, na qual tem como melhor resultado a presença nas meias-finais, em 2011/12.

Para os 'leões', que atravessam alguns problemas com vários casos de covid-19 no plantel, com jogadores que provavelmente não estarão aptos para o jogo da terceira pré-eliminatória, poderá ser um 'dejá vu'.

É um 'play-off' à espera de vencedores, embora Sporting e LASK, adversários na fase de grupos da última época, possam reencontrar-se, mas desta vez numa eliminatória decisiva e a um único jogo.

Na última época, os austríacos venceram o grupo D, perdendo em Alvalade por 2-1 e vencendo em casa por 3-0, com os dois clubes a seguirem para os 16 avos de final, fase em que os 'leões' foram eliminados.

Já os vila-condenses disputarão no mesmo dia a última eliminatória de acesso à fase de grupos se, antes, afastarem na próxima semana, em Istambul, o Besiktas, um dos 'grandes' da Turquia.

Será uma missão difícil para a equipa esta época treinada por Mário Silva, que levou os juniores do FC Porto ao título europeu, mas também o poderá ser, em casa, no 'play-off', se o AC Milan, de Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic, confirmar o favoritismo, e afastar antes os noruegueses do Bodo/Glimt.

São duas 'favas' para o Rio Ave, quinto classificado da I Liga em 2019/20 e que está a disputar pela quarta vez a Liga Europa, à procura de conquistar o segundo apuramento para a fase de grupos, o que conseguiu apenas na temporada 2014/15.

Tanto o Sporting, como o Rio Ave, procuram juntar-se aos já apurados Sporting de Braga, por via do terceiro alcançado no campeonato passado, e Benfica, que foi eliminado na fase preliminar da Liga dos Campeões.

Em outros jogos possíveis para o 'play-off', o sorteio colocou o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, a jogar em casa, com o Rostov ou Maccabi Haifa, se passar fora, na terceira pré-eliminatória, os macedónios do Shkendija.

Em competição está também o Granada, com vários portugueses, entre eles o guarda-redes titular Rui Silva, recentemente chamado à seleção, depois de uma boa época na equipa espanhola, que terminou 'La Liga' em sétimo lugar.

O Granada vai discutir em casa a terceira pré-eliminatória com o Lokomotib Tblissi e, caso se apure, encontrará no 'play-off' o vencedor do jogo entre Malmo e outro Lokomotiv, o de Zagreb.

RPM // RPC

Lusa/Fim