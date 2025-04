Em declarações aos meios oficiais do clube, Elisor reconheceu a valia do adversário, mas deixou claro que o conjunto orientado por Hugo Oliveira parte com o objetivo de somar os três pontos.

"Sabemos o que representa jogar contra o FC Porto, é uma das grandes equipas do nosso campeonato. Ainda assim, o grupo está motivado e acreditamos que podemos vencer", afirmou.

O Famalicão chega ao Dragão embalado por três vitórias consecutivas no campeonato, uma série que alimenta a confiança da formação famalicense na luta pelos lugares de acesso às competições europeias. Com sete triunfos nas últimas 10 jornadas, os minhotos reduziram para cinco pontos a diferença em relação ao quinto lugar, atualmente ocupado pelo Vitória de Guimarães.

Apesar da recuperação na tabela, Elisor prefere manter os pés no chão e focar-se no imediato: "Faltam-nos alguns jogos e queremos conquistar o maior número de pontos possível. A equipa tem muita qualidade, isso nota-se em campo. Temos de continuar neste caminho".

Contratado no mercado de inverno, o ex-jogador do Metz, de 25 anos, foi uma das caras novas no ataque do Famalicão, ao lado do checo Vaclav Sejk, manifestando-se "feliz" por integrar um "ambiente muito familiar" no clube.

"Tenho-me sentido bem em campo, sigo os conselhos do treinador e sinto que estou a crescer como jogador. Quero continuar a ajudar a equipa e marcar mais golos no futuro", disse o avançado, que soma um golo em 11 jogos.

O Famalicão, em sétimo lugar, com 43 pontos, desloca-se na sexat-feira, às 18:00, ao Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, quarto classificado, com 59, em jogo que será arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

