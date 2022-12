Num encontro amigável em que Roger Schmidt fez alinhar duas equipas diferentes em cada parte, as 'segundas linhas' não evitaram o primeiro desaire do técnico alemão ao serviço dos 'encarnados', à 34.ª partida - 27 oficiais e seis particulares -, face ao solitário tento do experiente médio croata, aos 61 minutos.

O Benfica voltou ao Algarve, onde já tinha estado na pré-época, aproveitando agora a pausa para a realização do Mundial2022 e o interregno de três semanas entre jogos na Taça da Liga: não competia desde 26 de novembro e os jogadores voltaram ao trabalho esta semana depois de umas 'miniférias' de 10 dias.

A grande novidade no 'onze' dos 'encarnados' foi o experiente lateral-direito André Almeida, que esta época ainda não somou minutos em jogos oficiais, já que o 'mundialista' Bah ainda está ausente, após a eliminação da Dinamarca na fase de grupos da competição que se realiza no Qatar.

Com um início mais pressionante, a equipa de Roger Schmidt conseguiu as primeiras ameaças de perigo, por Grimaldo, aos cinco minutos, e Musa (10), enquanto Draxler não conseguiu dominar o passe de Diogo Gonçalves na 'cara' de Dmitrovic e perdeu tempo de remate (20).

Nos espanhóis, em que dos seus 10 representantes no Mundial, só estavam em campo os sérvios Dmitrovic e Gudelj em campo, foi o médio ex-Sporting, hoje um dos três centrais, o autor do primeiro remate à baliza, num tiro 'do meio da rua' para defesa de Helton Leite (26).

O encontro prosseguiu em ritmo de pré-época até ao intervalo, mas o golo rondou as duas balizas, primeiro num remate por cima de Rafa Mir, após centro de Óliver Torres (33), depois por Rafa Silva, que no duelo com Dmitrovic permitiu a defesa do guardião (40), e ainda por Jordán, que atirou ao lado após boa jogada dos andaluzes (45+2).

Para a segunda metade, Roger Schmidt trocou a equipa toda, com destaque para a inclusão do norueguês Aursnes, recuperado da lesão muscular que o impedia de competir desde início de novembro.

A qualidade do futebol 'encarnado' diminuiu e os espanhóis, a realizarem um campeonato abaixo das expectativas - ocupam o 18.º lugar, em zona de descida -, assumiram o ascendente, que se expressou no marcador com o golo de Rakitic, aos 61 minutos, num remate colocado ao ângulo direito da baliza defendida pelo internacional sub-21 português Samuel Soares.

Até ao apito final, só Rodrigo Pinho (72) e Henrique Araújo (90+3) ameaçaram o empate, enquanto aos 77 minutos, devido à lesão de David Neres, Roger Schmidt deu a João Neves, jovem médio de 18 anos que no ano passado integrou o plantel vencedor da UEFA Youth League, a sua estreia na equipa principal.

O Benfica volta aos compromissos oficiais no próximo sábado, com a obrigatoriedade de vencer no terreno do Moreirense para ser primeiro classificado no Grupo C e garantir o apuramento para os quartos de final da Taça da Liga.

Jogo disputado no Estádio Algarve.

Benfica -- Sevilha, 0-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcador:

0-1, Rakitic, 61 minutos.

Equipas:

- Benfica: Helton Leite, André Almeida, João Victor, Brooks, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Diogo Gonçalves, Rafa Silva, Draxler e Musa. Jogaram ainda Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Morato, Ristic, Aursnes, Paulo Bernardo, David Neres, Gil Dias, Rodrigo Pinho, Henrique Araújo e João Neves.

Treinador: Roger Schmidt.

- Sevilha: Dmitrovic, Jesús Navas, Nianzou, Fernando, Gudelj, Rekik, Óliver Torres, Jordán, Rakitic, Rafa Mir e Suso. Jogaram ainda Carlos Álvarez, José Ángel, Nacho Quintana, Kike Salas, Pedro Ortiz, Ryan, Lulo, Manu Bueno, Hormigo e Isaac.

Treinador: Jorge Sampaoli.

Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Lucas Veríssimo (66), Isaac (81) e Gilberto (88).

Assistência: Cerca de 5.000 espetadores.

EYP // NFO

Lusa/fim.