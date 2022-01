A equipa galega surpreendeu o Sevilha na primeira parte, ao fim da qual chegou com dois golos de vantagem, o primeiro pelo ex-benfiquista Franco Cervi, aos 37 minutos, e o segundo pelo internacional espanhol Iago Aspas, aos 40.

Na segunda parte, a equipa andaluza conseguiu minimizar os danos, com dois golos no espaço de três minutos, aos 71 e 74, pelo argentino Papu Gomez e Oliver Torres, ex-FC Porto, respetivamente, ambos lançados ao intervalo.

Por seu lado, o Villarreal recebeu e venceu o Maiorca por 3-0, triunfo iniciado aos 12 minutos com um autogolo do central argentino Franco Russo, e consumado aos 34 e 87, com golos de Manu Trigueros e de Dani Parejo, de penálti.

Em Valência, o Cadiz venceu o Levante por 2-0, com golos do veterano avançado Álvaro Negredo, aos 34 minutos, e do médio Salvi Sanchez, aos 73.

Com o empate de hoje, o Sevilha, que soma 46 pontos (22 jogos) pode ver o Real Madrid, que lidera com 49 (21), aumentar a vantagem na liderança para seis pontos, caso vença na receção ao Elche, no domingo, enquanto o Bétis segue em terceiro lugar, com 40 pontos (22), o Atlético Madrid em quarto, com 33 (20) e a Real Sociedad, em quinto, com 33 (20).

O Villarreal prossegue a sua recuperação na tabela classificativa, seguindo em sexto lugar, com 32 pontos (20 jogos), o Celta de Vigo é 11.º, com 27 (22), o Maiorca é 17.º, com 20 (21), o Cadiz é 18.º, já em zona de despromoção, com 18 (22) e o Levante é o lanterna-vermelha, em 20.º, com 11 (21).

Falta disputar hoje, a contar para a 22ª jornada, a partida entre o Atlético Madrid e o Valência, no estádio Wanda Metropolitano, a partir das 20:00 (hora portuguesa).

