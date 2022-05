O avançado marroquino Youssef En Nesyri abriu o marcador no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, logo aos sete minutos, mas o Cádiz restabeleceu o empate, aos 66, pelo experiente avançado Lucas Perez.

A equipa orientada pelo ex-treinador do FC Porto, Julen Lopetegui, isolou-se no segundo lugar, com 64 pontos, mas, caso o FC Barcelona vença no domingo, na receção ao Maiorca, será ultrapassado pelos catalães, que somam 63 pontos, neste momento.

Por seu lado, o Cádiz, que há duas semanas, na ronda 32, tinha causado surpresa ao vencer em Camp Nou por 1-0, somou um precioso ponto em Sevilha na luta pela manutenção, estando em 17.º lugar, primeiro acima da 'linha de água', com 32 pontos.

O Real Madrid lidera o campeonato com 78 pontos, seguido do Sevilha, com 64, e pode festejar o título já este sábado, na receção ao Espanyol, bastando-lhe para isso um empate.

JEC // VR

Lusa/fim