Sérgio Conceição põe lugar de treinador do FC Porto à disposição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, colocou hoje o lugar à disposição da administração do clube, após a derrota na final da Taça da Liga de futebol com o Sporting de Braga (1-0).

