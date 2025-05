O organismo que rege o futebol europeu aprovou este aumento, na reunião tida hoje, na cidade espanhola de Bilbau, um dia depois de o selecionador de Portugal, Roberto Martínez, ter apresentado uma convocatória com 27 futebolistas para a competição.

"O Comité Executivo aprovou o aumento do número de jogadores que podem ser inscritos pelas equipas participantes na fase final da Liga das Nações de 2025 de 23 para um máximo de 26, tendo em conta a dinâmica do final da época e o aumento das atividades durante o Verão de 2025", lê-se no comunicado da UEFA.

Nas meias-finais, Portugal defronta a anfitriã Alemanha, em Munique, em 04 de junho, um dia antes de a Espanha e a França se enfrentarem, em Estugarda.

A final da quarta edição da Liga das Nações está marcada para 08 de junho, também na Allianz Arena, no mesmo dia do jogo de atribuição do terceiro lugar, em Estugarda.

Portugal qualificou-se para as meias-finais da Liga das Nações ao vencer a Dinamarca, em Lisboa, no Estádio da Luz, por 5-2 no prolongamento, após 3-2 no tempo regulamentar, recuperando da desvantagem de 1-0 da primeira mão, em Copenhaga.

Antes desse duelo dos 'quartos', a seleção lusa já tinha conquistado o Grupo 1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

JP (LG) // AJO

Lusa/Fim