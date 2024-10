"Podemos competir com Portugal, mesmo sendo uma das melhores equipas do mundo. Mostrámos isso em Lisboa. Deixámos uma boa imagem. O objetivo é repetir uma exibição como essa e, com o apoio sempre fantástico do nosso público, alcançar um resultado positivo", afirmou Steve Clarke.

O selecionador escocês falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com Portugal, da quarta ronda do Grupo A1 da Liga das Nações, em Hampden Park, em Glasgow.

"Temos sobretudo que ter mais bola. Sabemos que vamos defrontar um grande adversário e temos de fazer tudo bem, mas, mesmo tudo bem, para obter um resultado positivo que mude a nossa sorte e nos faça sair desta fase negativa", referiu o técnico de 61 anos.

Até agora, a Escócia não tem pontos, com três derrotas em três jogos na competição. No Estádio da Luz, a equipa de Steve Clarke esteve a vencer a seleção lusa, mas acabou derrotada (2-1), acontecendo o mesmo perante a Croácia (2-1), em Zagreb.

Contra a Polónia, em casa, os escoceses deixaram fugir o empate com um golo sofrido aos 90+7 minutos (3-2).

"Estamos a passar por um mau momento, mas acreditamos em nós. Sabemos que a nossa equipa podia ser mais forte. Não o digo mais vezes, porque é faltar ao respeito aos jogadores que estão agora connosco, mas é uma verdade. Todos sabem isso. Mas, a verdade, é que foi este grupo que conseguiu a promoção à primeira divisão da Liga das Nações", lembrou o antigo defesa e adjunto do Chelsea, que trabalhou com José Mourinho nos londrinos entre 2004 e 2008.

Na mesma conferência de imprensa, Che Adams confessou que, mesmo com os recentes maus resultados, os jogadores da Escócia estão ansiosos para defrontar uma das "melhores seleções do mundo".

"Motivação não vai faltar. Temos tido falta de sorte e talvez isso mude amanhã (terça-feira). Os resultados não têm sido bons, mas sabemos que temos jogado bem", disse o jogador do Torino de Itália.

Portugal procura a primeira vitória de sempre em jogos oficiais na Escócia, depois de dois empates e duas derrotas, tentando conjugar um triunfo com um deslize da Polónia na receção à Croácia para assegurar, pela segunda vez, a passagem à próxima fase da competição, desta feita para os quartos de final.

No primeiro duelo, no Estádio da Luz, em Lisboa, os escoceses, treinados por Steve Clarke, deram muito trabalho à equipa das 'quinas' e chegaram mesmo ao intervalo a vencer, com um golo de Scott McTominay, mas Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo deram a volta na segunda parte (2-1).

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.

