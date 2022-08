"Telma Encarnação, Tatiana Pinto, Joana Marchão e Suzane Pires foram autorizadas a iniciar o estágio mais tarde, devido a compromissos nos respetivos clubes", lê-se na página oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.

Portugal, que em julho disputou pela segunda vez a fase final de um Europeu, vai visitar a Sérvia em na sexta-feira, e recebe a Turquia, em 06 de setembro, em Vizela, para tentar alimentar o sonho de uma estreia num Mundial.

Após oito de 10 rondas do Grupo H da qualificação europeia, Portugal segue na terceira posição, com 16 pontos, menos dois do que a congénere sérvia e a cinco da líder, Alemanha.

Só o primeiro classificado de cada um dos nove agrupamentos do 'velho continente' são diretamente apurados para o Mundial, enquanto os segundos classificados passam a uma fase seguinte de 'play-offs'.

