"São seis atletas olímpicos e dois paralímpicos com a força de mais de um milhão de cabo-verdianos", anunciou o COC.

De acordo com o comité cabo-verdiano, Sandrine Billiet, no judo (através da quota continental), e David Pina, no boxe (por 'wild card' ou convite), foram os últimos atletas a garantir um lugar na representação olímpica de Cabo Verde, já no final de junho.

Antes, Jordin Andrade garantiu um lugar no atletismo, para competir nos 400 metros barreiras (repetindo a presença de 2016), qualificado através do seu ranking, tal como Troy Pina e Jayla Pina, que se estreiam em Jogos Olímpicos na modalidade de natação.

Cabo Verde garantiu em 27 de maio a primeira presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, através da atleta de ginástica rítmica Márcia Lopes, que participará na competição por convite (´wild card') do Comité Olímpico Internacional, sendo "uma das mais cotadas ginastas africanas".

Em 2016, naquela que foi até então a maior representação olímpica de Cabo Verde, o arquipélago levou aos Jogos no Rio de Janeiro cinco atletas, em quatro modalidades (atletismo, ginástica, boxe e taekwondo).

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia de covid-19, realizam-se de 23 de julho a 08 de agosto de 2021.

