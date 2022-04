Num dos encontros mais aguardados da jornada no 'court' central, o número um português e 83.º classificado no 'ranking' ATP não conseguiu 'aquecer' o público nas bancadas, nem contrariar o jovem Báez, de 21 anos, que figura no 59.º lugar na hierarquia mundial, perdendo em dois 'sets', com os parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e cinco minutos.

Na primeira partida, João Sousa, de 33 anos, sofreu três 'breaks' em 25 minutos e deixou o jogador natural de Buenos Aires ganhar vantagem no marcador, graças a um jogo intenso e muito possante, a rasgar ângulos e a pisar linhas.

O vimaranense, após a entrada avassaladora de Báez, ainda foi ao balneário, mas no regresso não conseguiu inverter o sentido único que o encontro havia tomado desde início e bastou ceder um jogo de serviço para ver o espanhol encerrar o duelo.

Eliminado na estreia, o campeão do Estoril Open de 2018 e melhor tenista português de todos os tempos volta a jogar no Clube de Ténis do Estoril para disputar, com o parceiro uruguaio Pablo Cuevas, a segunda ronda da prova de pares.

Já Sebastián Báez, vice-campeão da edição deste ano do ATP 250 de Santiago do Chile, vai defrontar na próxima jornada o croata Marin Cilic (23.º ATP), terceiro cabeça de série e campeão do Open dos Estados Unidos em 2014, que há um ano foi semifinalista no ATP 250 português.

