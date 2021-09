O golfista germânico, de 31 anos, completou as quatro voltas ao traçado Par 72 com 269 pancadas (68+66+65+70), 19 abaixo, e conquistou o seu terceiro título do Challenge Tour com a vantagem mínima sobre o francês Frederic Lacroix.

Entre os portugueses destaque para o quarto lugar, empatado, de Ricardo Melo Gouveia, com um agregado de 275 pancadas (-13), enquanto Pedro Figueiredo terminou na 30.ª posição e Miguel Gaspar no 62.º posto.

