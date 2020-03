Schachmann vence primeira etapa do Paris-Nice e lidera

O ciclista alemão Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) tornou-se hoje o primeiro líder da 78.ª edição do Paris-Nice, ao impôr-se no final da etapa inaugural, com partida e chegada em Plaisir.

