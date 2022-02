O brasileiro Cryzan, aos seis minutos, de grande penalidade, e o estreante japonês Kyosuke Tagawa, aos 75, marcaram os golos dos açorianos, sendo que, pelo meio, o croata Petar Musa ainda empatou para os 'axadrezados', aos 26.

Com este triunfo, o terceiro nos últimos quatro jogos no campeonato, o Santa Clara subiu ao 10.º lugar, com 23 pontos, enquanto o Boavista viu chegar ao fim uma série de cinco encontros sem perder e segue na 14.ª posição, com 19.

