Em comunicado, os açorianos destacam que o seu primeiro reforço do 'mercado de inverno' é uma "opção versátil para o ataque", porque tanto pode "ocupar posições mais centrais" como "jogar encostado aos flancos".

"Extremo veloz e tremendamente ágil, denota-se pela capacidade de drible em espaços reduzidos, dispondo de uma meia distância acima da média. Na última temporada, no campeonato peruano, apontou três golos e fez três assistências, em 21 jogos", destaca o Santa Clara.

Os açorianos lembram ainda a passagem de Barreto pelo futebol português, quando representou o Rio Ave, na temporada 2018/19, por empréstimo do Millonarios da Colômbia. Ao serviço dos vila-condenses, Barreto participou em 33 jogos e marcou dois golos.

"Uma aquisição por parte do Santa Clara que promete auferir verticalidade ao nosso terço ofensivo, sendo também um atleta de elevado índice de trabalho, além de solidário em ambos os momentos do jogo", lê-se no comunicado.

No sábado, a formação insular anunciou as saídas de Jean Patric (para os japoneses do Cerezo Osaka) e de Bouldini (emprestado ao Fuenlabrada, da II Liga espanhola).

O Santa Clara está no 14º. lugar da I Liga, com 16 pontos, em 17 jogos.

RPYP // RPC

Lusa/Fim