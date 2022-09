Rui Pedro Silva espera de "um bom jogo de futebol", com uma equipa que "tem apenas uma derrota, no caso frente ao Benfica".

"Eles têm jogadores experientes, internacionais e aplicam bem as ideias do treinador. No entanto, nós estamos preparados e fizemos uma excelente semana de trabalho. O Casa Pia é uma equipa muito equilibrada defensivamente e que permite poucas oportunidades de golo ao adversário. Para além disso, é forte nas transições ofensivas e, se lhe permitirem, liga bem o jogo", começou por referir o técnico em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Mesmo assim, e apesar das dificuldades que perspetiva, o técnico está confiante no trabalho desempenhado pela equipa do Famalicão.

"Acredito na nossa ideia de jogo e nos nossos processos. Quanto mais tempo nos sustentarmos nessa ideia de jogo, mais fortes e mais preparados para ganhar o jogo estaremos", reforçou.

Rui Pedro Silva voltou a focar a falta de eficácia no momento de rematar à balizar, garantindo, no entanto, que esse processo tem sido trabalhado.

"Nesta semana acrescentámos algum volume de treino nessa parte ofensiva. Temos de tentar concretizar em golo o volume ofensivo que temos tido. Nos jogos anteriores tivemos esse caudal ofensivo e faltou-nos definir melhor no último terço", referiu o treinador.

Ainda assim, o técnico deu como exemplo o jogo do Benfica para mostrar o que quer da equipa para jogos futuros.

"A nossa primeira parte deixou-me com algum orgulho. A maior parte da equipa mostrou capacidade e coragem nesse período. Fomos capazes de criar dificuldades que até então o Benfica não tinha tido. Temos de transformar a bravura da partida com o Benfica em jogos consecutivos", explicou.

O jogo com os 'encarnados' ficou ainda marcado pelo incidente da criança que terá sido obrigada a tirar a camisola quando estava na bancada dos sócios do Famalicão, numa situação que, de acordo com Rui Pedro Silva, não foi assunto para a equipa durante a semana.

"É um assunto que, internamente, nem sequer foi falado por nós. Foi falado nas esferas e acho que tem de ser discutido nas esferas competentes. Aconteceu naquele dia, de forma generalizada toda a gente falou e penso que chegámos a um acordo e percebemos o porquê daquilo ter acontecido. Internamente não houve qualquer discussão, foi um assunto não abordado", referiu o técnico.

O Famalicão, 15.º classificado, com quatro pontos, joga,este domingo, às 18:00, em casa do Casa Pia, sexto, com 11, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, que será arbitrada por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

