Rui Pedro Silva salientou o bom trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo técnico boavisteiro e as dificuldades que a sua equipa poderá encontrar pela frente, ainda assim revelou que o Famalicão está preparado.

"Todos os jogos são difíceis, não há jogos fáceis. Espero sempre um Boavista muito competitivo. Esse tem sido o registo do Petit desde que assumiu a equipa. Está sempre ligado no jogo, ligado ao processo competitivo, mantém o espírito do jogo vivo até ao final e os factos assim o dizem, pois consegue bastantes empates", referiu o técnico em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Relativamente ao equilíbrio entre as duas equipas na tabela classificativa, Rui Pedro Silva salientou que a paragem no campeonato para os jogos das seleções foi benéfica para trabalhar com o grupo. O técnico lembrou também a importância do fator casa.

"Aproveitámos esta paragem para estarmos ainda mais focados no nosso plano e acho que o fator casa vai ser fundamental. Contamos com o apoio incondicional dos nossos adeptos e continuarmos sem perder em casa", disse.

O treinador famalicense disse ainda que o foco está totalmente no jogo deste sábado e não em ultrapassar a barreira psicológica dos 30 pontos no campeonato.

"Tentámos que não exista essa barreira psicológica dos 30 ou 40 ou 50 pontos. Queremos é ganhar. Temos o objetivo claro de competir pelos três pontos. Este objetivo de ganhar requer uma grande capacidade de estar focado no jogo", frisou ainda.

O Famalicão, 12.º classificado, com 28 pontos, recebe, este sábado, às 20:30, no Estádio Municipal de Famalicão, o Boavista, no 13.º posto, com 27, em encontro da 28.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto.

