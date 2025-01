O piloto transmontano, de 40 anos, gastou mais 1.20 minutos do que o sul-africano Michael Docherty (KTM), vencedor da tirada que ligou Riade a Haradh, com 640 quilómetros, 120 deles cronometrados no deserto do Empty Quarter. O austríaco Tobias Ebster (KTM) foi o terceiro, a 2.21 do companheiro de equipa.

Docherty tornou-se, assim, no segundo piloto da história da prova a vencer uma etapa à geral sendo participante da categoria Rally 2, a segunda mais importante, igualando o feito do italiano Danilo Petrucci, antigo piloto de MotoGP.

Bruno Santos (Husqvarna) foi 48.º.

Na geral, Rui Gonçalves está na 11.ª posição, a 2:43.38 horas do líder, o australiano Daniel Sanders (KTM), que hoje foi o 11.º mais rápido.

O piloto da KTM tem, agora, 16.31 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Tosha Schareina (Honda), da equipa gerida pelo português Ruben Faria. O francês Adrien van Beveren (Honda) é o terceiro, a 22.24.

Nos automóveis, o espanhol Nani Roma (Ford) venceu a etapa, 10 anos depois de ter saboreado um triunfo no Dakar pela última vez. O espanhol bateu o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) por apenas 18 segundos, com o saudita Dania Akeel (BBR) na terceira posição, a 1.40 minutos.

O português João Ferreira (MINI) foi o 21.º da categoria Ultimate, a categoria rainha da prova, terminando a 14.02 minutos do vencedor.

Na geral, o sul-africano Henk Lategan (Toyota) recuperou a liderança perdida na véspera para o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), que está, agora, novamente na segunda posição, a 2.27 minutos. O sueco Mathias Ekstrom (Ford) é o terceiro, a pouco mais de meia hora.

João Ferreira mantém o nono lugar, a 2:08.35 horas do comandante.

Na categoria Challenger, de veículos ligeiros, o português Gonçalo Guerreiro (Red Bull) foi o terceiro classificado da tirada, a 05.48 minutos do vencedor, o saudita Dania Akeel. O argentino Pau Navarro (BBR) foi segundo, a 03.04 minutos.

Pedro Gonçalves (Franco Sport) foi 20.º, Maria Gameiro (X-Raid) 36.ª e Mário Franco 38.º.

Na geral, Gonçalo Guerreiro mantém o segundo lugar, a 26 minutos do comandante, o argentino Nicolas Cavigliasso (BBR), Mário Franco é 17.º, Maria Luís Gameiro 26.ª e Pedro Gonçalves 33.º.

Na categoria SSV, Alexandre Pinto (Old Friends) foi sétimo classificado, a 02.16 minutos do vencedor, o chileno Lopez Contardo (Can-Am).

João Monteiro (South Racing) terminou na 14.ª posição, a 08.53 minutos do vencedor.

Alexandre Pinto mantém a quarta posição, a 03:23.16 horas do líder, o norte-americano Brock Heger (RZR). João Monteiro é oitavo classificado.

Nos camiões, o navegador Paulo Fiúza (Iveco), que acompanha o lituano Vaidotas Zala foi nono classificado e mantém o oitavo posto da geral.

Quinta-feira, os pilotos enfrentam uma etapa de 507 quilómetros, a penúltima da competição, em redor de Shubaytah, com 275 quilómetros cronometrados.

AGYR // AJO

Lusa/Fim