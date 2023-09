O jogador dos sauditas do Al Hilal foi o atleta excluído pelo selecionador Roberto Martínez da lista de 23 divulgada hoje pela UEFA, uma baixa que já tinha sido adiantada pelo técnico espanhol na conferência de imprensa de antevisão, apesar do médio, de 26 anos, ter estado presente no relvado durante os primeiros 15 minutos do derradeiro treino.

Por outro lado, o guarda-redes José Sá, do Wolverhampton, que sentiu um desconforto no pé direito, tendo sido a única baixa no apronto em Bratislava, entra nas contas para o desafio de hoje.

Portugal defronta hoje a Eslováquia, em Bratislava, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa), num jogo que será dirigido pelo sueco Glenn Nyberg, e, na segunda, recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.

