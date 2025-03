Sem surpresas, o selecionador de Portugal, Roberto Martínez fez regressar o defesa central do Manchester City, que tinha estado de fora da última convocatória por lesão, tal como Gonçalo Inácio, Rúben Neves, Diogo Jota e Gonçalo Ramos, todos de volta às opções.

De fora das escolhas ficam o médio Otávio e os defesas João Cancelo e Tomás Araújo, que foram titulares no embate com a Croácia, em 18 de novembro do ano passado, agora com problemas físicos. Também o central Tiajo Djaló e o avançado Fábio Silva, ambos suplentes utilizados nesse empate 1-1, estão ausentes.

Os médios Pedro Gonçalves, lesionado, e Matheus Nunes também estiveram nas escolhas iniciais para os embates de novembro, mas agora ficam de fora.

O capitão Cristiano Ronaldo é um dos 26 'eleitos', podendo, nos embates com a Dinamarca, na quinta-feira, em Copenhaga, ou no dia 23, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, tornar-se no segundo jogador com 40 anos ou mais a jogar pela seleção portuguesa, reeditando o feito de Pepe, que terminou a carreira após o Euro2024, já com 41.

Estes dois jogos, ambos marcados para as 19:45 (horas em Lisboa) vão ser os primeiros encontros de Portugal com Pedro Proença como presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), depois de ter sucedido a Fernando Gomes em fevereiro.

A seleção das 'quinas' chegou aos quartos de final da Liga das Nações, depois de ter vencido o grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

Lista dos 26 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nuno Tavares (Lazio, Ita), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Juventus, Ita).

- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bernardo Silva (Manchester City, Ing) e Bruno Fernandes (Manchester United, Ing).

- Avançados: João Félix (AC Milan, Ita), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Francisco Trincão (Sporting), Geovany Quenda (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).

