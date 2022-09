Esta ideia foi várias vezes repetida pelo técnico luso em conferência de imprensa, sobretudo face a uma "equipa alemã com muita qualidade técnica", que poderá impor um ritmo difícil de acompanhar.

"Temos de jogar com a equipa sempre compacta, quer a defender quer a atacar. [...] Gostamos de ter a bola, sabemos o ambiente que vamos viver, e temos de fazer um pouco como no jogo com o Besiktas [na temporada anterior]. Temos de ter a bola, principalmente no início do jogo", explicou.

Os 'leões' estão "habituados a grandes jogos e grandes palcos", mas "toda a gente viu o que fizeram pela Europa fora", lembrou Amorim, sobre os adeptos do campeão da Liga Europa, um "público que pode empurrar uma equipa para a vitória".

O técnico elencou jogadores como Sebastian Rode, Mario Gotze ou Daichi Kamada, liderados por um "excelente treinador", Oliver Glasner, e desvalorizou a questão da estreia, tendo em conta que há experiência do lado germânico e alguns estreantes do lado português.

"Também temos jogadores estreantes, e queremos ver esses jogadores neste palco, ver a evolução dos que já tiveram a experiência desde o ano passado, e não repetir os erros. Ter bola, ir direito ao golo. Para ganhar este jogo, não podemos ter receio de ir para o que queremos, que é ter bola, empurrar o adversário e não partir o jogo", descreveu.

Hoje em dia, os 'leões' jogam "melhor com bola" e têm "maior variabilidade no jogo", ainda que Amorim tenha notado as saídas de Palhinha e Matheus Nunes, elogiando nesses lugares o papel de Ugarte e de Morita, além da dupla possibilidade à esquerda, entre Nuno Santos e Matheus Reis.

O primeiro esteve também na conferência de imprensa, destacando como o Sporting quer "fazer um excelente jogo para levar os três pontos para Portugal".

"Estamos fortes, concentrados, sabemos o que nos espera e vamos tentar da melhor forma. [...] Amanhã [quarta-feira], esperamos um jogo intenso, com uma equipa muito forte", afirmou.

O Sporting visita o Eintracht Frankfurt pelas 17:45 de Lisboa, na quarta-feira, sob arbitragem do israelita Orel Grinfeeld, na primeira jornada do grupo D da 'Champions', em que o Tottenham recebe o Marselha pelas 20:00.

