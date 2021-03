"Temos muito para ganhar e muito para fazer. O nosso caminho passa por títulos, mas também por algo muito maior. Estou muito feliz, sinto-me em casa e é um enorme orgulho estar ligado a um clube como o Sporting" afirmou o técnico, em declarações aos meios de comunicação do emblema 'leonino'.

Amorim, que tinha contrato com os 'leões' até 2023, considerou-se "uma pequena peça" que pretende contribuir para o crescimento de "todas as áreas" do clube e ajudá-lo a ser tornar-se "ainda maior".

"É um desafio que é a minha cara: apostar na formação, num desafio difícil e num clube muito grande. Há um ano, disse que estávamos aqui para planear o futuro, mas que tínhamos de ganhar o próximo jogo. Ainda mais este ano. Temos de ganhar ao Santa Clara e isso é o principal", referiu o 'timoneiro' da equipa que lidera, de forma invicta, a I Liga.

Um ano depois de ter sido contratado para render Silas no comando técnico do Sporting, Rúben Amorim disse ter "a mesma ambição" e reforçou ter tomado "a opção certa" no ano passado, quando deixou o Sporting de Braga para assumir os 'verdes e brancos'.

"Quando falhámos um objetivo na época passada, disse no fim do jogo que fiz a opção certa. Disse-o quando ganhámos o primeiro título e essa é a verdade. Muito mudou, mas há tudo para fazer. Agora, estou mais tranquilo, mas sinto-me mais pressionado. Também estou mais confiante e experiente", transmitiu.

Rúben Amorim prolongou por mais uma época o contrato com o Sporting, até 30 de junho de 2024, depois de em março do ano passado ter sido contratado pelos 'leões' ao Sporting de Braga, por 10 milhões de euros.

Um dia antes de cumprir um ano no cargo, o treinador renovou o vínculo com o clube 'leonino', que lidera destacadamente a I Liga, sem derrotas, após 21 jornadas, com nove pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, 10 face ao campeão FC Porto e 13 em relação ao Benfica.

No comando técnico do Sporting, Rúben Amorim já ergueu a Taça da Liga, a segunda como treinador, depois da conquista em 2019/20 pelos bracarenses.

O Sporting é o terceiro clube que Rúben Amorim treina, depois de uma curta passagem em 2018/19 pelo Casa Pia (Campeonato de Portugal), do qual saiu, castigado pelo Conselho de Disciplina [decisão mais tarde revogada pelo Tribunal Arbitral do Desporto], por ter, alegadamente, dado indicações enquanto treinador estagiário.

Depois, assumiu o Sporting de Braga B, durante cerca de dois meses, até suceder a Ricardo Sá Pinto na equipa principal dos minhotos.

