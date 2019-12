Rúben Amorim confirmado como treinador do Sporting de Braga até 2022 O Sporting de Braga confirmou hoje que Rúben Amorim é o novo treinador da equipa principal de futebol até junho de 2022, sucedendo a Ricardo Sá Pinto, que foi afastado do cargo na segunda-feira. desporto Lusa desporto/ruben-amorim-confirmado-como-treinador-do_5e05fa5c9419111c2a6abe6a





Em comunicado publicado no sítio oficial do clube na Internet, o Braga explicou que o antigo jogador, de 34 anos, transita da equipa B - que comandava desde o início da época -, para a equipa principal, e terá Micael Sequeira, Adélio Cândido, Carlos Fernandes, Jorge Vital e Orlando Silva como membros da equipa técnica.

"O técnico transita do Braga B e tem contrato até junho de 2022, sendo apresentado esta sexta-feira, dia que marca também o regresso do plantel aos trabalhos", revelou o emblema bracarense, oitavo classificado da I Liga.

A apresentação está agendada para as 12:30, no auditório do Estádio Municipal de Braga.

