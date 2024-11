No campo do Ipswich Town, na 12.ª jornada da Liga inglesa, os 'red devils' acabaram por empatar (1-1) perante o agora antepenúltimo classificado da prova.

"Foi tudo muito fresco e sem tempo de treinar. Os jogadores fizeram coisas bem, mas isto vai demorar tempo. Começámos bem, mas depois perdemos intensidade. Perdemos a bola muito rápido. Temos de ter outra capacidade. Temos de melhorar", afirmou Rúben Amorim na 'flash interview' após o encontro em Portman Road.

Amorim reforçou que os jogadores de esforçaram para chegar à vitória, mas que tudo é "ainda muito novo" para todos desde a sua chegada a Old Trafford.

"Só fizemos dois treinos e é tudo ainda muito novo. Estamos a falar de uma mudança grande na equipa, na forma de jogar. Temos de crescer jogo a jogo e aproveitar todos os minutos para melhorar", referiu.

Com os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot no onze titular, o Manchester United inaugurou o marcador logo aos dois minutos, com um golo de Marcus Rashford mas, ainda antes do intervalo, a equipa da casa empatou por intermédio de Hutchinson (43).

O próximo jogo de Amorim será na quinta-feira, desta vez na Liga Europa, com estreia marcada em Old Trafford perante os noruegueses Bodo/Glimt.

LG // AO

Lusa/fim