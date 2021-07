Rovanperä venceu na Estónia e tornou-se no mais novo de sempre a ganhar prova do Mundial

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) fez hoje história no Campeonato do Mundo ao vencer o Rali da Estónia, sétima etapa do Mundial, tornando-se no mais novo de sempre a vencer uma prova deste campeonato.