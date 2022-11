O capitão da equipa das 'quinas' ainda não se tinha manifestado depois da entrevista dada recentemente, em que 'arrasou' o Manchester United e o treinador Erik ten Hag, tendo hoje deixado claro que o 'timing' "não vai abalar" Portugal.

"O 'timing' é sempre o 'timing'. Para vocês é fácil opinar, escrever. Não tenho de pensar no que outros pensam. Tenho a certeza absoluta de que não vai influenciar o desempenho da seleção e não serão influenciados pelo que os outros dizem ou escrevem. O grupo está blindado, é um grupo unido, todos querem jogar. Não vai abalar nada", garantiu Cristiano Ronaldo, em conferência de imprensa.

Além da polémica entrevista a um meio de comunicação britânico, divulgada na passada semana, o jogador do Manchester United comentou os rumores que davam contam de uma eventual má relação com Bruno Fernandes, colega de equipa nos 'red devils', e mais tarde com João Cancelo.

"Sei que as pessoas gostam de mim e não é com um leque de críticas que me deitam abaixo. Nestas fases finais há sempre momentos, polémicas. Foi a brincadeira com o Bruno [na chegada à seleção], também a situação com o Cancelo, que estava em baixo pelo lance com o [João] Félix no treino. Foi mais uma polémica, mas já estou habituado", lamentou.

Para encerrar o tema, o avançado luso, de 37 anos, pediu que não coloquem mais questões sobre si aos atletas que surgirem nas conferências de imprensa da seleção portuguesa.

"Tudo o que é do Cristiano envolve debate. O ambiente na seleção é excelente e estamos de corpo e alma aqui. Mesmo os próximos jogadores que vierem à seleção não lhes perguntem pelo Cristiano. Falem da competição, sobre eles, não sobre o Cristiano. Se fosse comigo e me perguntassem constantemente sobre outro jogador, também não iria gostar", apelou.

Por fim, rejeitou a ideia de ter que demonstrar algo mais no Mundial no Qatar, embora confesse que o torneio organizado no Médio Oriente será a "competição mais importante".

"Se, com 37 anos e oito meses, tivesse de demonstrar algo, depois do que já fiz, seria uma surpresa para mim. O Mundial é a competição mais importante, mas, se não ganhasse mais nenhum troféu até ao fim da carreira, estaria orgulhoso do que fiz. Não me falta nada, tive muito mais do que esperava na carreira", concluiu.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo decorre até 18 de dezembro, no Qatar.

