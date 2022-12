O selecionador luso, Fernando Santos, confessou, na segunda-feira, que não gostou "mesmo nada" da atitude do avançado, no momento de ser substituído na derrota com os sul-coreanos (2-1), na derradeira ronda da fase de grupos.

Contudo, não chegou a revelar se Ronaldo iria entrar de início, confirmando-se, agora, que o 'capitão' das 'quinas' não continua a merecer a mesma confiança do técnico para constar entre as primeiras opções.

O estatuto de que beneficia nas escolhas de Fernando Santos parece estar verdadeiramente ameaçado, já que, nos 80 jogos em que utilizou Ronaldo, só em outros três deles não o lançou de início: dois com Andorra, um oficial em 2017 e um particular em 2020, e, mais recentemente, com a Espanha, na Liga das Nações, em Sevilha.

De resto, no Estádio Lusail, o palco onde Portugal bateu o Uruguai (2-0), Diogo Costa mantém-se dono da baliza lusa, atrás de um quarteto defensivo composto por Diogo Dalot, Pepe e os regressados Rúben Dias e Raphaël Guerreiro, por troca com António Silva e João Cancelo, respetivamente.

Ao meio-campo voltam William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Otávio por troca com Vitinha, Matheus Nunes, Rúben Neves e João Mário.

No ataque, Gonçalo Ramos estreia-se a titular pelos lusos, para 'fazer' de Ronaldo, na companhia de João Félix, que tinha sido suplente não utilizado com os sul-coreanos, ocupando a posição que foi de Ricardo Horta.

Por sua vez, a equipa helvética, liderada por Murat Yakin, vai começar com Sommer, Edimilson Fernandes, Akanji, Schar, Ricardo Rodriguez, Freuler, Sow, Xhaka, Shaqiri, Vargas e Embolo.

Portugal e Suíça defrontam-se no último dos oito jogos dos oitavos de final, a partir das 22:00 locais (19:00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, num encontro será dirigido pelo mexicano César Ramos.

