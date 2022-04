Roma, de Mourinho, vence em Génova e isola-se no quinto lugar em Itália

A Roma, de José Mourinho, isolou-se hoje no quinto lugar da Liga italiana de futebol, após vencer no campo da Sampdoria, por 1-0, e continua a 'sonhar' com o acesso à Liga dos Campeões, na 31.ª jornada.