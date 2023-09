"É um desafio importante, mas estamos preparados para tentarmos marcar logo desde o início. Temos de estar concentrados e estarmos preparados para tudo", avisou o treinador do Benfica, lembrando que a equipa terá de conviver com o resultado do jogo durante duas semanas, devido à paragem do campeonato para os jogos das seleções.

Questionado sobre a eventual chamada do guarda-redes Trubin à titularidade, Schmidt disse que não iria revelar as suas opções para o jogo e que deu algumas semanas a Trubin para se habituar à equipa e aos colegas, mas lembrou que "Samuel [Soares] também reúne condições para jogar".

"Temos muita qualidade na baliza e é preciso decidir. Tento sempre encontrar os melhores momentos para dar minutos a todos os jogadores e isso não acontece só com os guarda-redes. Às vezes, os jogadores são capazes de colocar em prática muito rapidamente aquilo que fazemos nos treinos, outras vezes demoram mais tempo", disse.

Sobre o adversário de domingo, Roger Schmidt disse que o Vitória de Guimarães "é uma boa equipa, que tem alguns jogadores novos e um novo treinador", pelo que espera um "jogo difícil perante um adversário motivado".

Questionado sobre a eventual saída do guarda-redes Vlachodimos neste último dia do mercado de transferências, Roger Schmidt remeteu qualquer comentário para depois do jogo com o Vitória de Guimarães, mas admitiu que neste último dia do mercado de transferências ainda podem ocorrer alguns ajustes no plantel.

Quanto ao grupo do Benfica da Liga dos Campeões, em que terá como adversários o Inter de Milão, Salzburgo e Real Sociedad, Roger Schmidt considera tratar-se de "um grupo muito bom e interessante".

"Conhecemos o Inter, porque jogámos contra eles na temporada passada. O Salzburgo também conheço muito bem, é um clube que gosto, que já orientei e que tem evoluído muito. O jogo com a Real Sociedad, que se qualificou para a Liga dos Campeões na Liga espanhola, também será difícil. É um grupo interessante, mas vamos tentar a qualificação", disse.

O Benfica joga no sábado com o Vitória de Guimarães, em encontro da quarta jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Nuno Almeida, que terá início às 20.30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

GR // NFO

Lusa/Fim