Além do estreante Rodrigo Mora, do FC Porto, o selecionador Roberto Martínez promoveu o regresso aos 'eleitos' de Pedro Gonçalves, em detrimento do também jogador do Sporting Geovany Quenda, na única alteração relativamente à convocatória inicial para o duplo embate com a Dinamarca, para os quartos de final da competição.

João Cancelo, do Al Hilal, e Tomás Araújo, do Benfica, ficaram de fora dos 'eleitos', por lesão, enquanto o também lateral Diogo Dalot, do Manchester United, integra a lista de 27 convocados, mas permanece em dúvida, para o embate frente à anfitriã Alemanha, em 04 de junho, e, em caso de vitória, na final, em 08 de junho, também na Allianz Arena.

Se acabar derrotada pelos germânicos, a seleção lusa disputa o jogo de atribuição do terceiro lugar, que será também no dia 08, mas em Estugarda.

Portugal qualificou-se para as meias-finais da Liga das Nações ao vencer a Dinamarca, em Lisboa, no Estádio da Luz, por 5-2 no prolongamento, após 3-2 no tempo regulamentar, recuperando da desvantagem de 1-0 da primeira mão, em Copenhaga.

Antes desse duelo dos 'quartos', a seleção lusa já tinha conquistado o Grupo 1 à frente de Croácia, Escócia e Polónia.

Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.

Lista dos 27 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nuno Tavares (Lazio, Ita), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Juventus, Ita).

- Médios: João Palhinha (Bayern Munique, Ale), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Rodrigo Mora (FC Porto) e Pedro Gonçalves (Sporting).

- Avançados: João Félix (AC Milan, Ita), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).

JP/LG // JP

Lusa/Fim