Em superioridade numérica desde os 30 minutos, por expulsão de Moufi, o Rio Ave marcou o golo do triunfo aos 45+3 minutos pelo ganês Emmanuel Boateng.

Com este triunfo, o Rio Ave ascendeu ao 12.º lugar, com 12 pontos, menos três do que o Portimonense, que somou o terceiro desaire seguido no campeonato e é oitavo.

Lusa/Fim