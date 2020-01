Ricardo Soares promete Moreirense com "ambição" de vencer Braga "muito difícil" O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, afirmou hoje que a sua equipa deseja vencer o Sporting de Braga na quarta-feira, no encerramento da 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, apesar de considerar o adversário "muito difícil". desporto Lusa desporto/ricardo-soares-promete-moreirense-com-ambicao_5e3085b484a139129952322f





Ainda sem triunfos desde que assumiu o comando da turma de Moreira de Cónegos, após a 14.ª jornada, o treinador admitiu que será difícil conquistar a primeira vitória na receção à turma bracarense, 100% vitoriosa com Rúben Amorim no cargo de treinador (cinco triunfos e uma Taça da Liga), mas defendeu que o plantel por si liderado tem as suas "armas" para discutir o jogo.

"Sabemos o que nos espera, mas estou convencido numa grande resposta contra uma grande equipa. Temos ambição e motivação. Tudo faremos para vencer o jogo", disse, na antevisão à partida agendada para as 20:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.

O treinador lembrou que a formação vimaranense, 14.ª classificada, somou, até agora, 14 dos 18 pontos que tem a jogar em casa, tendo considerado que um possível empate frente à turma 'arsenalista', sexta, com 27, só poderá ser um "bom resultado" atendendo às circunstâncias do jogo.

Ricardo Soares admitiu, porém, que os bracarenses têm "poucos pontos fracos" para explorar, por terem "muita qualidade na posse de bola", "dinâmicas bem interpretadas pelos jogadores", e "eficácia" nas bolas paradas, com elementos que se destacam no jogo aéreo.

"O Sporting de Braga privilegia a posse de bola, mas é também muito forte na recuperação de bola no último terço [ofensivo]. Quando baixa, é também forte nas transições", salientou.

As dificuldades que esperam os seus jogadores podem ser ainda maiores, por causa da "confiança tremenda" que os pupilos de Rúben Amorim sentem neste momento, acrescentou Ricardo Soares.

O Moreirense vai disputar a partida de encerramento de uma jornada em que adversários diretos na tabela como o Santa Clara (12.º classificado, com 20 pontos) e o Belenenses SAD (15.º, com 18) venceram, mas o treinador recusou que a pressão para o duelo com o Braga seja maior por causa disso, até porque a equipa está dentro do "objetivo da manutenção".

Questionado ainda sobre eventuais reforços durante a última semana do mercado de transferências de 'inverno', Ricardo Soares disse estar "em sintonia" com o presidente do clube, Vítor Magalhães, até porque há consciência das "necessidades do plantel" por resolver.

O Moreirense, 14.º classificado, com 18 pontos, recebe o Sporting de Braga, sexto, com 27, em partida da 18.ª jornada da I Liga, agendada para as 20:15 de quarta-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.

