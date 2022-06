Soares, de 47 anos, vai comandar o Al Ahly, atual terceiro classificado do campeonato, até final de época (faltam 11 jornadas) e ficará no comando da equipa egípcia mais duas temporadas completas.

No emblema de Cairo, o antigo avançado vai ter como adjuntos os seus compatriotas Raul Faria, Pedro Guimarães, Eduardo Lobo e Luís Pereira.

Soares, que vai ter a sua primeira experiência no futebol estrangeiro, junta-se no Egito a Jesualdo Ferreira, que lidera o Zamalek, atual campeão e um dos principais rivais do Al Ahly.

O Zamalek segue no primeiro lugar da liga egípcia, com 51 pontos, sendo seguido pelo Pyramids, com 49, e pelo Al Ahly, com 44 (menos três jogos).

O Al Ahly é a equipa mais titulada do Egito (42 campeonatos e 37 taças) e conquistou por 10 vezes a Liga dos Campeões africanos, quatro das quais sob o comando do português Manuel José.

Ricardo Soares deixou na terça-feira o comando técnico do Gil Vicente, depois de ter levado o clube ao quinto lugar da I Liga portuguesa e de ter qualificado pela primeira vez a equipa de Barcelos para as competições europeias.

Antes, o treinador natural de Felgueiras orientou clubes como Moreirense, Sporting da Covilhã, Académica, Desportivo das Aves, Desportivo de Chaves, Vizela, Felgueiras, Ribeirão, Lixa, Torcatense e Caçadores das Taipas.

LG // VR

Lusa/fim