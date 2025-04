Melo Gouveia, que desceu 11 posições relativamente à classificação de sábado, entregou um cartão com 73 pancadas, duas acima do par do campo, em Xangai, fruto de três 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco), três 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas, ou mais, acima).

O golfista português, de 33 anos, teve um desempenho quase tão negativo como o que registou na estreia, na quinta-feira, em que terminou com 74 golpes e colocou em risco a passagem do 'cut', retificado nos dois dias seguintes, nos quais necessitou de apenas 65 e 70 'shots'.

Melo Gouveia concluiu o Open da China com um agregado de 282 pancadas, mais 12 do que Ashun Wu, de 39 anos, que conquistou o torneio do circuito principal pela segunda vez, depois do triunfo em 2015, graças a uma recuperação notável, ao entregar um cartão com 65 'shots'.

