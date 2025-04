Melo Gouveia, de 33 anos, entregou um cartão com 70 pancadas, uma abaixo do par do campo, em Xangai, fruto de seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par do buraco), três 'bogeys' (uma acima) e um duplo 'bogey' (duas, ou mais, acima).

O golfista português apresenta um agregado de 209 'shots' e subiu duas posições na classificação, empatado com mais quatro golfistas, depois de uma entrada pouco animadora, na quinta-feira, com 74 golpes, compensada com uma segunda volta notável e um cartão com apenas 65.

Haotong Li e Eugenio Chararra, que partiram para a penúltima volta em igualdade com Tapio Pulkkanen, o primeiro líder do torneio, desembaraçaram-se do finlandês e repartem o comando, com um agregado de 201 pancadas.

RPC // AO

Lusa/fim