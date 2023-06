"Acho que não vou conseguir ir [aos Campeonatos do Mundo], pois ainda estou à espera que a federação portuguesa me dê a oportunidade de ficar em Portugal e representar o país no Mundial e nos Jogos Olímpicos. Estou apenas à espera disso", disse à agência Lusa, em declarações prestadas na zona mista do evento de Florença da Liga Diamante.

Embora considere que "já está tudo pronto" no processo de naturalização, o atleta do Benfica permanecerá a aguardar, enquanto marca presença em provas internacionais como a Liga Diamante, terminando hoje na quinta posição dos 200 metros.

"Não era o resultado que gostava e que esperava, mas agora é continuar a preparação, para que na próxima prova seja muito melhor. É seguir a treinar de dia para dia, como faço sempre, embora esta prova não foi como achava que ia correr", apontou o atleta.

Reynier Mena percorreu a distância em 20,48 segundos, numa prova conquistada pelo norte-americano Erriyon Knighton, com 19,89, seguido de Jereem Richars, de Trinidad e Tobago, com 20,28, e do canadiano Aaron Brown, com 20,31, que 'fecharam' o pódio.

