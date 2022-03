"Renato Sanches tem uma lesão no músculo bíceps femoral na coxa esquerda. É esperado que esteja indisponível nas próximas três semanas, dependendo da evolução clínica da sua lesão", lê-se numa pequena nota publicada no site oficial do Lille.

O jogador de 24 anos, que sofreu a lesão na sexta-feira no encontro frente ao Saint-Etienne (0-0), da liga francesa, já seria 'baixa' certa frente à Turquia, em 24 de março, devido a castigo, mas esta lesão deverá mesmo afastar o médio das opções do selecionador Fernando Santos, numa fase determinante para Portugal poder marcar presença no Campeonato do Mundo do Qatar.

Caso vença a Turquia, Portugal segue para a final do caminho C dos 'play-off', defrontando, no mesmo palco, cinco dias depois, o vencedor do embate entre a Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte, jogo em que Renato Sanches, sem problemas físicos, já poderia atuar.

Rúben Dias e Nélson Semedo, ambos devido a lesão, também são 'baixas' certas, enquanto João Cancelo não poderá defrontar a Turquia, por causa de castigo.

