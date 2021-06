Com apenas os 36 jogos da fase de grupos disputados, este Campeonato da Europa já é o que tem mais penáltis assinalados pelas equipas de arbitragens - 14 até agora -, numa edição em que é utilizado pela primeira vez o videoárbitro.

O anterior recorde pertencia em parceria ao Euro2000 e Euro2016, ambos com 12 castigos máximos assinalados durante toda a competição, mas com uma diferença: no Euro2000 foram disputados 31 jogos, enquanto no Euro2016 disputaram-se 51.

Outro dos recordes batidos é o de penáltis falhados, pois dos 14 assinalados, seis foram desperdiçados e oito marcados. Os anteriores europeus com mais castigos máximos desperdiçados foram também o Euro2000 e Euro2016, com quatro falhados e oito marcados.

O primeiro penálti do Euro2020 foi no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, que ficou marcado pelo desfalecimento do dinamarquês Christian Eriksen, que levou o jogo a estar interrompido cerca de duas horas. Depois do reatamento, e quando perdia por 1-0, Hojbjerg desperdiçou um castigo máximo que daria o empate à Dinamarca.

Os mais perdulários da marca dos 11 metros no Euro2020 são os espanhóis, que desperdiçaram os dois penáltis que os favoreceram no torneio, primeiro frente à Polónia, por Gerard Moreno, e depois frente à Eslováquia, por Álvaro Morata.

Já Portugal, é a única seleção que beneficiou de três penáltis, um contra a Hungria e dois contra a França, todos eles convertidos por Cristiano Ronaldo, que é o melhor marcador da competição com cinco golos.

O internacional português é mesmo o único jogador que apontou três castigos máximos numa única edição de um europeu, número que o torna também no futebolista que mais golos de penálti marcou no torneio continental.

O avançado é mesmo o único português que foi chamado à marca de 11 metros em Europeus, por quatro vezes no total. A anterior foi no Euro2016, frente à Áustria, num castigo máximo que Ronaldo acabou por desperdiçar.

Ronaldo alcançou outro registo, o de jogador que foi chamado a marcar dois penáltis no mesmo jogo de um Campeonato da Europa, este em igualdade com o espanhol Dani, no Euro1980. Ronaldo marcou os dois contra a França, Dani marcou um e falhou o outro com a Inglaterra.

O jogo entre Portugal e a França, da terceira jornada do Grupo F, foi também o primeiro jogo de um Campeonato da Europa com três penáltis assinalados.

Com os dois penáltis contra, a seleção gaulesa ultrapassou a Alemanha e é agora a que mais castigos máximos viu assinalados contra si no torneio continental, com 12, enquanto os germânicos têm 11.

Já nos penáltis a favor, a Espanha lidera a lista, com 12, seguida dos Países Baixos, com oito.

Até ao momento, foram assinalados 84 penáltis em 322 jogos em fases finais de europeus, com 60 convertidos e 24 falhados, não estando contabilizados nestes dados os desempates por grandes penalidades.

- Penáltis assinalados em fases finais do Campeonato da Europa: Edição Jogos Assinalados Marcados Falhados 2020 (x) 36 14 8 6 2016 51 12 8 4 2012 31 4 3 1 2008 31 5 4 1 2004 31 8 7 1 2000 31 12 8 4 19 96 31 8 6 2 1992 15 3 3 0 1988 15 3 2 1 1984 15 6 5 1 1980 14 5 4 1 1976 4 0 - - 1972 4 2 1 1 1968 5 0 - - 1964 4 1 1 0 1960 4 1 0 1 (+) - Após a fase de grupos. O Euro2020 foi adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19. Lista de penáltis assinalados no Euro2020: Dinamarca -- Finlândia Hojbjerg (Din) falhou Portugal -- Hungria Cristiano Ronaldo (Por) marcou Turquia -- País de Gales Gareth Bale (Gal) falhou Ucrânia -- Macedónia do Norte Alioski (Mac) falhou Ucrânia -- Macedónia do Norte Malinovsky (Ucr) falhou Países Baixos -- Áustria Depay (Hol) marcou Suécia -- Eslováquia Forsberg (Sue) marcou Croácia -- República Checa Schick (Che) marcou Espanha -- Polónia Gerard Moreno (Esp) falhou Rússia -- Dinamarca Dzyuba (Rus) marcou Eslováquia -- Espanha Morata (Esp) falhou Portugal França Cristiano Ronaldo (Por) marcou Portugal -- França Benzema (Fra) marcou Portugal -- França Cristiano Ronaldo (Por) marcou

AJO

Lusa/Fim