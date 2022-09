"Será um jogo difícil contra uma equipa que certamente vem procurar a vitória, como em todos os jogos o faz, e sabemos de antemão que temos de estar com o nível de concentração muito elevado. Temos de ser muito intensos na forma de jogar e acima de tudo desfrutar do jogo", disse Veríssimo, em declarações reproduzidas nas redes sociais do clube.

Na sétima jornada da I Liga, o Estoril Praia recebe no sábado o FC Porto, quatro dias depois da pesada derrota caseira dos 'azuis e brancos' frente ao Club Brugge (4-0), na Liga dos Campeões, uma situação que, garante o treinador estorilista, não altera os índices de concentração da sua equipa nem o grau de dificuldade.

"Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil e, se calhar, naturalmente com uma dificuldade acrescida pelo facto de virem de um resultado negativo. Independentemente disso, não estamos à espera de um FC Porto com nenhum tipo de fragilidade, temos de preparar-nos dentro do que é a forma de jogar do FC Porto e prepararmo-nos para um jogo difícil", assinalou Nélson Veríssimo.

O bom momento que o Estoril Praia atravessa poderá contribuir para que o emblema da Amoreira possa conseguir contrapor o favoritismo do FC Porto.

"Sabemos que será um jogo difícil, mas acreditamos que poderemos fazer um bom resultado", disse.

O Estoril Praia recebe o FC Porto este sábado, pelas 18:00 horas, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

RBYR // NFO

Lusa/Fim.