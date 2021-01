O extremo de 19 anos, considerado uma das 'promessas' do seu país, nunca alinhou pelos 'merengues', que o enviam, assim, para o terceiro empréstimo em equipas primodivisionárias, depois do Maiorca, em 2019/20, e de 14 jogos (um golo) no Villarreal, já esta temporada.

Kubo chegou a Madrid depois de se destacar pelo FC Tokyo, tendo antes disso passado quatro anos na academia do FC Barcelona, entre 2011 e 2015. No Maiorca, assinou quatro golos em 36 partidas.

