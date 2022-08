A partida para a terceira etapa é dada às 13:00, com o pelotão da 83.ª edição da prova rainha do calendário nacional a sair da Sertã, para os 159 quilómetros da ligação à Torre.

Após passarem a segunda categoria da Serra de Alvelos, aos 40 quilómetros, os ciclistas encontram a meta volante de Oleiros (49,6), antes de enfrentarem duas novas contagens de montanha, uma quarta categoria situado ao quilómetro 60,8 e uma terceira, em Orvalho, aos 72,7.

Cruzadas as metas volante do Fundão (119) e da Covilhã (138,8), o pelotão inicia os 20,1 quilómetros de subida até à 'temível' Torre.

A meta, coincidente com um prémio de montanha de categoria especial, será alcançada pela vertente que muitos consideram a mais exigente da Serra da Estrela, com o primeiro classificado no ponto mais alto de Portugal continental (1.993 metros) a ser esperado por volta das 17:25.

Rafael Reis tem apenas nove segundos de vantagem para o segundo classificado, o seu companheiro de equipa Mauricio Moreira, e para o terceiro, o britânico Oliver Rees (Trinity Racing).

Lusa/Fim