Em Al Khor, O equatoriano Enner Valencia, com golos aos 16 e 31 minutos, o primeiro de penálti, foi o jogador que materializou este feito histórico, que nunca acontecera desde 1930.

Até agora, nas anteriores 21 edições, os 22 organizadores - tendo em conta que foram dois em 2002 (Coreia do Sul e Japão) - somavam 16 vitórias e seis empates.

Os únicos conjuntos que não tinham vencido eram Inglaterra (0-0 com o Uruguai, em 1966), México (0-0 com a União Soviética, em 1970), Espanha (1-1 com as Honduras, em 1982), Estados Unidos (1-1 com a Suíça, em 1994), Japão (2-2 com a Bélgica, em 2002) e África do Sul (1-1 com o México, em 2010).

Desta vez, o Qatar, único estreante na edição de 2022, fez pior, ao sair derrotado, sendo que, ainda que pelas piores razões, entrou na história dos Mundiais.

- O jogo inaugural da cada um dos anfitriões do Mundial: Ano Anfitrião Adversário Resultado (anfitrião) 2022 Qatar Equador D 0-2 2018 Rússia Arábia Saudita V 5-0 2014 Brasil Croácia V 3-1 2010 África do Sul México E 1-1 2006 Alemanha Costa Rica V 4-2 2002 Coreia do Sul Polónia V 2-0 Japão Bélgica E 2-2 1998 França África do Sul V 3-0 1994 Estados Unidos Suíça E 1-1 1990 Itália Áustria V 1-0 1986 México Bélgica V 2-1 1982 Espanha Hungria E 1-1 1978 Argentina Hungria V 2-1 1974 RFA Chile V 1-0 1970 México União Soviética E 0-0 1966 Inglaterra Uruguai E 0-0 1962 Chile Suíça V 3-1 1958 Suécia México V 3-0 1954 Suíça Itália V 2-1 1950 Brasil México V 4-0 1938 França Bélgica V 3-1 1934 Itália Estados Unidos V 7-1 1930 Uruguai Peru V 1-0

