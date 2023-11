Em jogo disputado no Estádio Kalinga, em Bhubaneswar, o Qatar garantiu a segunda vitória no seu segundo encontro no grupo, com golos de Mostafa Meshaal, aos quatro minutos, Ali Almoez, aos 47, e Yusuf Abdurisag, aos 86.

O Qatar, que tinha goleado na primeira jornada o Afeganistão (8-1), lidera agora com seis pontos, seguido da Índia, com três, enquanto afegãos e a seleção do Kuwait, ambos com zero pontos, ainda se defrontam hoje.

No Grupo E, o Irão esteve a vencer na visita ao Uzbequistão, com o avançado portista Mehdi Taremi a marcar o 2-0 aos 38 minutos, mas a seleção local conseguiu evitar a derrota, com golos já na segunda parte.

Irão e Uzbequistão somam agora quatro pontos em duas jornadas, num grupo em que Turquemenistão e Hong Kong têm um ponto.

Os dois primeiros classificados dos nove grupos desta fase apuram-se para a terceira fase, e garantem, igualmente, a qualificação para a Taça Asiática de futebol.

Na terceira fase de apuramento, as 18 equipas são divididas em três grupos de seis, com as duas primeiras de cada a apurarem-se diretamente para o Mundial2026, enquanto os terceiros e quartos seguem para uma quarta fase, com dois grupos de três equipas.

Daqui, os vencedores dos dois grupos também se apuram para o próximo Mundial, e os segundos seguem para uma quinta fase, em que as duas seleções se defrontam em jogos de ida e volta, e do qual sairá uma última, mas para entrar no 'play-off' intercontinental.

O Mundial2026 terá pela primeira vez 48 países, levando a que a Ásia tenha oito vagas e ainda a possibilidade de mais uma, via 'play-off' entre confederações.

RPM // AMG

Lusa/Fim